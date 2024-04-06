替代餐具惹劣評 質疑本末倒置日日斬樹

【本報訊】管制即棄塑膠新法例首階段將於本月22日實施，全港餐飲業近期已陸續推應變措施，紛紛以木製、紙製餐具取代膠餐具，有連鎖店已宣布會向顧客徵收每份餐具一至兩元，沒有自備餐具的市民便需額外付費。不過，市民對這些較環保的餐具有不少負面看法，有人批評大量使用木餐具後免不了要大規模伐木，紙餐具則硬度不夠、一浸水就「溶」，質疑當局推行走塑其實會「大嘥木」。