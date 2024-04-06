替代餐具惹劣評 質疑本末倒置日日斬樹
【本報訊】管制即棄塑膠新法例首階段將於本月22日實施，全港餐飲業近期已陸續推應變措施，紛紛以木製、紙製餐具取代膠餐具，有連鎖店已宣布會向顧客徵收每份餐具一至兩元，沒有自備餐具的市民便需額外付費。不過，市民對這些較環保的餐具有不少負面看法，有人批評大量使用木餐具後免不了要大規模伐木，紙餐具則硬度不夠、一浸水就「溶」，質疑當局推行走塑其實會「大嘥木」。
「紙飲管一浸落水就爛晒」
在環保署旗下的大嘥鬼社交平台上，不少市民就走塑措施留言，有人批評「紙飲管一浸落水就爛晒，搞到飲品有紙味」；有市民質疑禁止餐飲業使用塑膠餐具是否真環保，恐走塑最終會本末倒置、日日斬樹：「應該連木製（餐具）都唔好提供」。
也有市民擔心，去年以來港人北上成風，入境旅遊人次又不理想，本港餐飲業經營困難、不少業者心灰意冷，政府再推加重餐廳及食客負擔的措施，令業者及食客都反感，質疑政府是否要「搞到食肆執笠、員工失業」，屆時廚餘、餐具自然會減少。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：