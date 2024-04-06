外賣每套擬售1至2元 餐具走塑收費 小數怕長計

4‧22起首階段管制 全港4月22日起走塑，但環保計劃恐淪掠水計劃！近日本港多間連鎖食店開始落實不派塑膠餐具，改為木或竹製餐具，但須額外收費，大多需外賣客額外付一至兩元，將走塑費用轉嫁市民，打工仔吃外賣變相更貴。不過，木餐具究竟比膠餐具貴多少呢？環境保護署日前在社交平台上指出，非塑膠餐具與一般膠餐具成本相若，例如膠與木的刀叉匙平均每件相差大約0.04元，即僅有4仙之差，一套餐具的價錢差距亦僅兩毫，換言之，現時連鎖店向市民徵收的「走塑費」明顯遠超成本。有議員批評政府推行走塑太遲，錯過最好時機，現時經濟差，實施走塑只會令商戶、市民叫苦，甚至會加劇社會矛盾。

本月22日起將會實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，規定食肆禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具、膠飲管、膠碟、膠叉刀匙及膠攪拌棒，而銷售和供應棉花棒、膠牙籤等即棄塑膠產品也同被禁。

當局：一套木餐具僅貴膠製2毫 因應新措施，多間連鎖食店已開始不再免費派發即棄膠餐具，例如連鎖快餐店大快活宣布，自22日起會停止向客人派發即棄餐具，外賣顧客需自備餐具用餐，或額外繳付一至兩元購買餐具包；而另一連鎖食肆譚仔三哥亦早在去年10月起，取消派發外賣餐具，外賣每套餐具需另收一元，餐具均由紙、木製造。

連鎖食店外賣餐具「加價」隨即在網上惹起熱議。有網民指出，平時已習慣自備餐具不受影響，但餐廳轉用其他替代品亦不環保；但亦有網民擔心商家借機將成本轉嫁至消費者，會打擊生意，甚至損害經濟。

對於網民紛紛批評食店以環保之名「借啲意賺多啲」，環保署日前在大嘥鬼的社交平台上發文表示，新例下僅要求食肆在堂食與外賣時走塑，故食肆仍可選擇向客人免費提供可重用或非塑膠即棄餐具，署方早前曾訪問約50間本港和內地餐具供應商，發現非塑膠飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢，與一般膠餐具相若，又以膠刀叉匙與木刀叉匙為例，平均每件相差大約0.04元，一套餐具的價錢相差亦不超過0.2元。

環團倡試行付按金借重用餐具 綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒批評，新走塑政策並不全面，只是「為咗解決問題而create（創造）咗另一個問題」，因為即使不用膠餐具，用非塑膠即棄餐具仍是製造其他垃圾，且木製餐具也難以達到政府的減碳目標，形容政府「推廣方向歪咗少少」。他又建議政府應首先在官方機構的餐廳，以按金形式借出重用餐具作「先行先試」，日後再推廣至全港。

議員斥實施時機差 恐社會矛盾 議員江玉歡則指出，食店的外賣餐具額外收費，變相形同加價，反映當初政府推出政策時並未清楚考慮到對消費者和商店的影響，她又批評政府實施時機差，「經濟好嘅時候無人理，they don't care（市民不在乎），經濟差嘅時候大家都勒緊褲頭」，現時政府又想推垃圾徵費，但百物騰貴，水電費、港鐵樣樣加價，走塑最終令商家將成本轉嫁消費者，只會演變成社會矛盾。