龍七公：靈活調配人手 提升公僕績效

據報道，港府在2018至2023五個年度，獲財委會合共批准開設或保留了188個首長級職位，當中79個為常額職位，109個為有時限的編外職位，惟同期撤銷的舊有首長級職位只有20個，令人質疑是否有違政府因財赤而推行的公務員編制零增長政策。

拆牆鬆綁 人盡其才 政府解釋，維持公務員整體編制零增長，不代表各政策局與部門的編制都要一刀切零增長；個別局或部門如有運作需要和充分理據，仍可要求增設各類常額或有時限職位；事實上，相對2021年3月底，公務員編制在4年內已累計減少約2,000個職位。

筆者一向關注政府的財政情況及公帑運用，近年曾就一些開設或保留首長級職位的申請不予支持，並投下反對票，但總的來說亦認同零增長政策應彈性執行，否則政府便難以因應社會變遷，而推出更有需要和更有效的公共服務。

相對開設新職位，筆者更關注政府有否主動檢視一些舊有服務和崗位的需要性。例如是否有一些服務經已過時或使用率極低，可以大刀闊斧地刪減呢？是否有一些工作可透過善用科技和規範化以減省人手，並同時能向市民提供更優質和便捷的服務呢？是否有一些規章和程序可以大幅精簡甚至刪除，從而減少人手和時間虛耗呢？是否有一些服務其實無必要由政府或公務員提供，可通過外判等方式善用私人市場和專業人士的力量，以更符合成本效益的做法，達到相同甚至更佳的效果呢？

刪減已過時的政府服務和崗位，並不等於要打破公務員「鐵飯碗」。當局應將現有人手靈活調配和加以培訓，讓他們能掌握新的技能和提供更佳的服務。現行的公務員職系和部門資源分配制度，某程度妨礙了這種跨局、跨部門和跨職系的工作調配，有需要進行檢討，拆牆鬆綁。目的不僅是應對財赤和減少額外人手需求，也為了鼓勵不同職系和職級的公務員盡展所長，多元發展，同時令政府真正做到用人唯才，人盡其才。

除了檢視現有工作和靈活調配人手，筆者一直強調公務員的處事心態是更重要。要消除一些部門的各自為政、政出多門陋習，改變部分公務員的少做少錯、唔做唔錯文化，關鍵是改革相關的表現評核和賞罰制度。

政府去年9月起推行經簡化的解僱公務員機制，冀加快將表現持續欠佳且屢勸不改的公務員踢走，以免對其他盡職高效的同事造成壞影響，同時盡早騰出崗位讓有心有力的人頂上。新機制實行約半年來，只有6名公務員接獲相關警告通知，當中僅得一人被勒令提早退休，一人自行辭職，與一般市民過往接觸到的「劣質」公務員數目比較，明顯有落差。

希望公務員事務局確保各部門能有效執行新機制，在有需要時再作優化，以切實提升整體和個別公務員的績效。當然，筆者更希望那些過去表現欠佳的公務員能夠掃除陋習，更好地服務社會和市民。