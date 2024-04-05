笑看天下：除淫務盡免社會失範

乜嘢叫做擇善固執？睇吓東方傳媒機構不遺餘力揭露美國Google旗下影片分享網站YouTube，對其平台發布嘅海量色情、暴力及血腥影片，就感受得到。東方眼見露骨淫片揭之不盡，敗壞風氣毒害青年，於是檢舉絕不手軟，單計3月就5次致函警務處以及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉和投訴。

咁多次檢舉及投訴，其中於3月15日檢舉（第7度檢舉）嘅影片中，一條涉及色情和血腥暴力嘅音樂影片，終被淫褻物品審裁處評為暫定類別第III類別（淫褻物品），為東方檢舉以來首次有影片被評為III級，相關影片近日被檢舉後終於下架。執法部門回覆東方表示，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。老朽希望有關部門「除淫務盡」，皆因大量淫片根本就係掛羊頭賣狗肉，巧立名目宣淫販賤，鹹到醃眼。

誠如有議員指出，早前東方大量檢舉嘅淫片僅評為II級，淫審處有必要審視如今嘅評級制度，政府亦應主動與網絡商協調，將一眾涉及不良意識嘅YouTube影片封鎖，確保兒童不被呢啲影片影響。家計會亦回應稱，社會各界應協力保護和引導青少年如何面對色情資訊嘅氾濫，政府部門循立法及執法嘅途徑去加強監管。家計會亦提及本報以專業及持平嘅態度報道有關議題，十分欣賞和支持。

呢，執法部門都指出，近年有關兒童被網友色情勒索、詐騙甚至性侵嘅案件有上升趨勢，去年涉及裸聊勒索及援交騙案嘅案件中，有超過900宗是針對學生。至於與兒童網絡活動有關嘅性罪行案件亦有上升趨勢，去年案件中年紀最小受害人只得9歲。為免社會失範、道德繼續沉淪，當局必須正視並嚴正執法，淫審處更要把好關，唔好一味斷估冇辛苦。