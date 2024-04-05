自成一家：地震無助改善兩岸關係

台灣發生號稱規模相當於32顆原子彈威力的大地震，造成至少10人死亡、逾千人受傷。這場突如其來的災難，在政治層面對執政的民進黨政府有何影響，以及能否給兩岸關係發展帶來一些變數，備受各界關注。

環顧世界各地，每當發生自然大災難，往往會撼動當地的政治生態。一般而言，民眾在災難期間會全力支持政府抗災。若蔡英文政府迅速啟動各項應變工作，將今次地震帶來的衝擊降到最低，將有助提高其民望；相反，若當局應對緩慢，便很容易成為眾矢之的，民望會急瀉。而台灣民眾在災後也會轉向追究建築物和公共基建設施等責任問題，尤其今次災情最嚴重的是花蓮，屆時民進黨政府能否成功把責任推卸給國民黨執政的地方政府，將是影響其民望走向的一大關鍵。

值得注意的是，北京在台灣地震後立即作出反應，表示願意提供救災協助，這能夠稍為紓緩近來緊張的兩岸關係，但充其量只能起短期之效。記得日本1923年發生世紀罕見的關東大地震，人員傷亡和財產損失慘重，當時中國上至政府下至社會各界，皆積極籌款救災。不過，中國對日本的善意並沒有得到回報。許多日本人經歷關東大地震後出現生存恐懼，深感日本國土細小和不安全，日本政府於是在地震4年之後出台「田中奏摺」，主張開拓安全的生存空間，中國慘成首要目標，1937年日本更發動全面侵華戰爭。

北京在台灣地震後迅速釋出善意，惟民進黨當局反應異常冷淡，抗拒北京利用這次地震拉攏台灣民心。依我來看，北京當局應從人道角度出發，繼續向台灣伸出橄欖枝，但不能期待會有回報。長遠而言，兩岸關係在賴清德上台後仍然會相當緊張。