冰鑑春秋：德國會接收非洲大象嗎

德國環境部出於對盜獵問題的擔憂，呼籲對狩獵戰利品進口實施更嚴格限制。非洲國家博茨瓦納總統馬西西稱，禁止進口狩獵戰利品只會讓博茨瓦納人陷入貧困，更怒嗆德國「坐在柏林對博茨瓦納發表高見很容易，但我們正在為世界保護這些動物付出代價」，揚言要送兩萬頭大象給德國。

博茨瓦納境內大象增長迅速，數量已超過13萬頭，造成農作物毀損甚至踏傷人類，馬西西說：「我們也願意向德國提出這樣的建議，我們不接受拒絕：如果你們真的這麼喜歡大象，請接受我們贈送的這份禮物。」他要求德國讓大象們像在博茨瓦納一樣可自由在鄉間漫步。

馬西西的發言當然是一時情緒，德國亦不可能接受，但這卻凸顯西方老是在既得利益之後，高高在上用指導者的角度去指摘後進國家，可並沒有想到如何幫助後進國家解決難題。先進國家要求其他國家降低碳排放、人道主義廢除死刑、保護動物與環境，雖然不能說錯誤，卻忽略了先進國家就是靠着碳排放污染空氣、造成全球暖化，四處掠奪殺戮殖民，以及屠殺動物與破壞環境，換來今天的榮景。當他們享受完所有紅利之後，卻要求那些還沒享受到的國家為他們犧牲，請問這公平嗎？

若西方真的如他們所自稱的如此重視人道、關懷地球永續發展，那麼就應該大幅將自己的利潤與後進國家分享，提升後進國家的生活水平，輔導他們轉型發展，才有資格說三道四。這些國家並非完全沒有這樣做，只是象徵性的杯水車薪，怎能夠令人心服？美國之前發生邊境州份將難民直接送到華盛頓的事件，就說明了這世界總是有人站着說話不腰疼，德國除非打算犧牲自己幫助博茨瓦納，否則還是閉上你的臭嘴吧！