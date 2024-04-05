筆下風雲：殺得性起 只為自保

以色列內塔尼亞胡政府殺得性起，已完全不掩飾嗜血暴行。過去已被指摘連聯合國救援人員一樣照殺，日前又爆出以軍撤出希法醫院後，現場有數百具屍體。最新則是美國慈善組織遭殃，「世界中央廚房」在加薩的工作人員遭以軍「精準打擊」死亡，激起西方社會一片嘩然。

世界中央廚房是知名的非牟利救援機構，在加薩戰爭期間，為難民提供食物援助。以軍忽然精準打擊該機構的人員車隊，最少包括3名英國人、一名美加雙重國籍公民、一名澳洲及一名波蘭人死亡。世界中央廚房創辦人炮轟，這是以色列有系統地針對他們的暴行。事實上，遇襲車隊長達1.8公里，車頂有明確標誌，以軍不可能誤炸；相反，有指今次行動，以軍是逐架車對準打擊，炸完一架再炸另一架，擺明刻意為之。

目前承受最大壓力的並非以色列政府，而是美國拜登政府。美國因為盲撐以色列在加薩的軍事行動，巴人慘遭大屠殺，早就受盡輿論批評，拜登政府亦不得不略為調整態度，例如早前在聯合國安理會就有關加薩在齋戒月立即停火的決議案，破天荒投棄權票。但任何事情都是易放難收，以色列早被美國慣壞，內塔尼亞胡有恃無恐，連安理會決議案都置之不理，甚至反嗆拜登，一度揚言不派團訪問華盛頓。

最令外界震驚的是，以色列竟突襲敍利亞的伊朗大使館，等同轟炸伊朗領土，向伊朗宣戰。內塔尼亞胡是瘋了嗎？非也，戰前他民望低迷，其內閣被指貪腐，司法改革更被批為獨裁，只是一場戰爭令他避過下台，反而一度令他民望上漲。如今跟哈馬斯之戰無法速戰速決，又因為營救人質不力而面對國民指摘，內氏若不擴大戰事，拖伊朗、美國落水，恐怕難以將政權延續下去。