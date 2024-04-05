龍吟虎嘯：台灣露了底露了餡

台灣陸軍金門防衞指揮部突然在當天決定，4月2日起在金門本島等地舉行的「地面武器對海實彈射擊演練」暫緩，改為陸上靶場射擊訓練。台灣金防部解釋，此決定是憂慮海上射擊訓練會帶來挑釁大陸意味，加上霧季來臨，海上戒護面臨危險，故暫緩在金門及烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地的演練，防止擦槍走火風險。

較早前台灣當局公布這項時間長、範圍廣、背景敏感、動作危險、很有針對性的實彈火炮演習時，是大鑼大鼓大肆宣傳的。大陸方面發出了「後果自負」的嚴厲警告，全世界都看出大陸是一定要打破台灣當局這種「封鎖」和軍事威脅的，屆時大陸的漁船、海警船、海監船等會照常「作業」，有關海道疏浚工程會照常進行，如果屆時台灣敢「炮擊」，大陸定會軍事還擊，引發戰事。

就在台灣金防部宣布「暫緩」實彈演習前，大陸一架無人機飛近金門二膽島，拍攝台軍運輸補給情況，台兵見之「不作處理」、「四散消失」。台灣防長邱國正在接受立委質詢時解釋：「因為大陸無人機並非停留原地上空，而是會飛會移動」。金防部則解釋，大陸無人機飛近時正處在太陽逆光方位，故未能及時發現目標。台軍上下竟然搬出這等可笑兒戲的理由，說明台軍畏戰、不能戰到了何等程度！無怪乎，台灣民眾把他們稱為「草莓兵」。

這件事說明台灣在大陸的武力施壓下認慫服軟已根本不覺得丟臉，根本不在乎自暴其短其醜。這場較量說明，台灣當局是真的害怕大陸動武，相信大陸會動武，真的害怕自己的挑釁會引爆戰爭，他們不再像過去那樣把大陸的警告輕蔑地稱為「文攻武嚇打嘴炮」，他們相信大陸會來真的，對來真的他們實在沒有力量、沒有膽量硬抗，只能退縮、只能服軟、只能接受「以武逼和統」。

今次事件，令台灣當局露了底、露了餡，大陸方面可進一步照此辦理，擴大施壓，推動統一。