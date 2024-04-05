73歲病翁 院舍利器割喉

【本報訊】昨日早上7時許，執法部門接獲土瓜灣新柳街4號一間院舍的職員報案，指一名73歲男院友疑以利器割喉自殘。救護員接報趕至，發現事主清醒，其頸部對下位置有傷痕，遂即時替其敷治包紮，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。執法人員已就事件展開調查。據了解，事主有患病紀錄，惟未知是否與事件有關。