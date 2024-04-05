2倉庫檢私煙值3100萬 拘貨車男

外銷扮商品包裝 內需蓋舊衫供港 海關早前根據情報，本周三在葵涌一貨運中心截查目標貨車，檢獲一批懷疑私煙及拘捕一名90後司機，其後順藤摸瓜，搗破兩個位於粉嶺、鄰近邊境的私煙倉。行動中，人員檢獲共約690萬支、總值約3,100萬元的懷疑私煙，應課稅值約2,280萬元，初步相信被捕司機是私煙集團骨幹，疑是涉案倉庫的經營及管理人。調查顯示，不法集團利用各種商品紙箱包裝私煙，並以錫紙及舊衣服等包裹掩飾，主要靠空運外銷圖利。海關正追查私煙源頭，不排除有進一步拘捕行動。

海關根據風險評估和綜合平日調查結果，於本周三下午在葵涌一貨運中心，截查一輛目標貨車，在車內檢獲約90萬支懷疑未完稅香煙，當場拘捕一名報稱貨車司機的27歲男子。被捕人士其後被押送至兩個分別位於粉嶺蓮麻坑路附近，以及坪輋五洲路附近的鐵皮倉庫搜查，結果在倉庫內檢獲大批懷疑私煙。

設多重閘門保安 調查人員表示，涉案的蓮麻坑路鐵皮倉庫佔地約2,000呎，人員在倉內檢獲約200萬支懷疑私煙，市值約900萬元，應課稅值約660萬元；而在坪輋一個面積逾2,500呎的鐵皮倉庫內，則檢獲約400萬支懷疑私煙，市值約1,800萬元，應課稅值約1,320萬元。

人員經初步調查後，相信被捕人士是負責管理及經營上述私煙倉庫，並且是一個活躍於新界東北一帶的私煙集團的骨幹成員。案發時，他駕駛貨車至貨運中心，估計擬把私煙寄往外地。此外，涉案倉庫已營運約3至4個月，選址較荒蕪偏僻，其中坪輋倉庫裝有多重閘門加強保安，企圖增加人員偵查難度；而蓮麻坑路倉庫除了存放懷疑私煙，亦放置大量貨物的包裝物料以及兩部包裝機器，相信私梟把倉庫闢作為包裝及加工工場，以不同方式收藏私煙藉此魚目混珠。

據了解，大部分涉案私煙會經空運轉售海外，其餘小部分則主要供應新界東北地區。外銷的私煙以錫紙包裹後，會被放入電動牙刷、健身橡筋帶及去毛頭機等產品的紙箱，並再封上膠膜；內銷的私煙被放入紙箱後，再以舊衣服遮蓋。海關正追查私煙的來源及流向，不排除有更多人被捕。