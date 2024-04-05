移民潮無人打理 代客掃墓興起

【本報訊】因應不少港人移居外地，近年將先人骨殖或骨灰移送到國外的個案亦有所增加，有殯儀業界更提供「代客掃墓」服務。從事殯儀運輸行業逾20年的梁偉強表示，受移民潮影響，近年運送骨殖及骨灰的個案較過去增加近一倍，目的地主要為英國、加拿大、澳洲等港人熱門移民地；單在英國，由過去每月大約只有兩、3宗相關個案，到近年不論出入口，每月至少都有5至6宗。

運送骨灰出入香港均毋須向政府申請，若涉及運送遺體離港，則必須先向當局出示當地墳場的埋葬文件等。梁指申請領取遺體或骨灰時，需確保證件齊全，其後便會安排機位，並協助預訂目的地座位；如涉及遺體轉移，便要安排防腐等工序；而收費則取決於目的地，但通常至少都要10萬元以上。

骨殖骨灰移海外增近一倍 不過亦有部分移民港人不會帶走先人骨殖或骨灰，殯葬業人士鄭梓樂便推出「代客掃墓」，在收到委託後，便帶上祭品前往拜祭，過程中亦會錄影，以讓委託人安心。他指，最初是因為收到慈善組織請求，指有長者因行動不便又沒有子女而拜山有困難，故服務原先是義務性質，直至後來發現在移民浪潮下服務需求愈來愈大，故決定為有經濟能力的人提供該收費服務。

入境事務處的數字顯示，2020年至2022年間，合共簽發約1,400張許可證，容許將屍體移離香港，去年截至3月底，亦簽發了125張許可證。