南丫島對開鹿洲山火 27人一度陷困

【本報訊】清明節天氣乾燥！昨日清晨6時，天文台發出黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高，並提醒郊遊人士應小心防止山火。至上午11時許，南丫島東北面的鹿洲山頭冒出火光，對岸的香港仔居民亦目睹烈燄及濃煙，與此同時，當局接獲兩批行山人士報案，其中一批是12人成行，另一批為數15人，他們均無法突破濃煙火網，被困山間進退維谷。

據現場圖片顯示，山火位置接近山墳，火龍纏繞山坡，四周煙霧瀰漫。消防處派出消防輪趕往現場，在岸邊射水灌救，政府飛行服務隊直升機飛臨鹿洲上空，接連投擲水彈撲救。該27名被困人士其後全部獲救，他們安全沒有受傷，由消防護送至榕樹灣碼頭再離開南丫島。至下午1時29分，火警大致被救熄，起火原因有待調查。

8元朗行山客火海中脫險 另外，昨日早上7時45分，大嶼山大澳獅山一處山坡發生山火，火勢沿山坡蔓延成一條火線，附近多名村民見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至撲救，政府飛行服務隊直升機投擲水彈灌救。同日下午，上水華山、粉嶺蓮麻坑及元朗高埔村對開分別發生山火，其中有8名行山人士在高埔村對開的山火中一度被困，其後安全脫險。