市道差減燒衣 祭品少新意

【本報訊】清明時節素有燒衣紙祭祀先人的傳統。不過近年市道蕭條，連買祭品可能都要「慳啲使」。有紙紮舖就表示生意自疫情後未見起色，近年市民開始少買祭品，就連「噱頭款」祭品亦少有新款。紙紮舖又指成本有微增，但「唔敢加價」，因市道差怕增加市民負擔。

經營紙紮店的李先生指今年生意與去年相若，而祭品價錢亦一樣。他坦言，即使來貨成本有上升，亦不敢加價，因為現時環境差，怕會增加市民經濟壓力。另外，往年常見呼應時下議題的特色祭品，他稱今年「冇乜特別」，因為過去幾年已經推出林林總總的祭品，今年的款式只是稍微改良，而且祭祀始終是莊重儀式，市民怕太花巧對先人有失尊重。

另一間紙紮舖的陳先生亦指，生意額與去年相差無幾，較多人買衣物類祭品。有市民就指今年祭品加價近一成，他表示市民減少燒衣紙，令他們即使來貨價上升亦未敢加價，稱「依家都咁樣，仲點加價，加咗都冇人買啦」。對於以往常見特色「噱頭」祭品，他稱曾推出過不少一比一仿真祭品，不過現時不少墳場都有規限，太大可能要額外付2,000至3,000元，而小型祭品就已有太多款式，今年無特別新款。他們就推出整袋摺好的附薦袋和裝有全套衣物及飾物的衣包，望吸引客人。談及新款特色祭品，他就指，市民愈燒愈少，以往「買成千蚊都有」，現在只肯花費100、200元左右。