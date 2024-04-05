孝子賢孫「傳統點都要做」 不計成本祭祖

適逢長假人流分散 清明毋須「逼」上山 昨日清明節，按傳統會掃墓、祭祀祖先，慎終追遠。拜祭先人時，祭品更是少不了。有市民指祭品每年會加價，「今年又貴咗幾十蚊」，但為堅守傳統仍然會買，以表孝心。昨日本報記者就到鑽石山墳場外視察，現場拜山人士不算多，有市民亦指今年較以往少人，可能因今年清明節處於復活節長假及周末之間，部分掃墓人士或選擇避開正日而致人流分散。

天氣悶焗，間中有雨，仍無礙一眾孝子賢孫上山掃墓。昨日約10時，本報記者到鑽石山墳場外視察。不少市民傴僂提攜，一家大細帶同鮮花、祭品上山。該墳場外雖算多人，但未到擠迫。據悉以往清明、重陽等祭祀節日，該墳場外會「塞車」，車站大排長龍，但昨日未見有類似情況。

指祭品較往年貴10% 顏氏夫婦每年都會上山拜祭，多數只買傳統衣包、附薦袋之類。他們表示今年祭品再加價，最少起碼貴20%。比如一個衣包以前只需80元，今次要100至120元。雖然他們認為近年祭品愈來愈貴，以後買祭品支出會變高，但仍會堅守傳統，笑言「傳統點都要做，不計成本」。與家人前來掃墓的市民成先生亦指，今年買祭品花近350元，較往年貴約10%，認為受到通脹影響。他又稱以往不會在清明節正日掃墓，人流非常少，但今年約了親友才選擇正日來到，因此覺得人山人海。

另一位市民黃女士每年亦會到來祭祀先人，她指墳場外人流與過去幾年相近。去年「貪新鮮」，覺得新潮祭品特別，她花費500多元買了紙製平板、手機等祭品。今年就希望簡單，用400多元買了普通衣包。不願出鏡的姜女士今年就花費近600元買衣紙等祭品，比以往貴差不多20%，但她認為祭品每年都加價，已經習慣。她又指，相較以往「逼到行唔到」的情況，今年人流已經算少，可能是因為以往假期相連，更多人可以正日拜山。