身份證改「性」須改性徵 團體斥不對等歧視

【本報訊】港府原本要求跨性別人士完成完整性別重置手術，才能更改身份證性別，但終審法院去年2月裁定有關措施違憲，故政府日前宣布放寬有關安排。跨青時刻創辦人及總監曾令弦昨日在電台節目坦言，對政府的新要求感失望，因為新安排下仍需跨性別人士進行高風險手術，且跨性別男性與跨性別女性的手術規模不對等，質疑屬不對等歧視；而當局又指會持續監察更改性別人士的賀爾蒙及私隱，批評政府並不信任跨性別人士。

政府宣布放寬跨性別人士更改身份證性別的要求，新安排下，若已完成指定手術改變性徵，例如切除乳房及陰莖等，並符合各項準則及要求，則可申請更改身份證上的性別記項，但不代表更改在法律上的性別。曾令弦表示，新要求下，跨性別男性只需切除乳房屬改變性徵，但相較之下跨性別女性卻需要切除下身性器官，方被視作改變性徵，惟切除下身性器官相關手術規模較大、風險較高，質疑兩者屬不對等歧視。他又擔心有關要求會影響跨性別人士決定，例如為了改變身份證性別而進行不必要且高風險的手術程序，對新要求感到失望。

男女手術規模風險差異大 曾令弦又指出，當局指會持續監察更改性別人士的賀爾蒙及私隱，例如要申報電話號碼、住址等，反映政府對跨性別人士的不信任。曾認為，性別不安不應被理解為患病，當局在申請條件列明「患有性別不安」是錯誤理解，將跨性別人士面對的問題「病理化」。