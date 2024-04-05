地震後照遊台 旅保不包天災

【本報訊】台灣花蓮日前發生7.5級大地震，地震過後眾多港人如常出發到台灣旅遊，更有旅客稱因應地震特意加購旅遊保險。不過，保險界代表提醒，地震前後購買的旅遊保險保障範圍，未必包括地震事故。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，一般情況下，市民若買了旅遊保險，在出發前7日內目的地發生地震，若想取消行程，大部分保險公司會賠償航班、酒店等損失。但若投保人在地震後兩個月才出發，則未必屬受保範圍。

至於若旅客在天災後仍然出發到目的地，劉佩玲指因為投保人已知目的地有大型自然天災，卻繼續行程，保障將不包括自然天災帶來的相關影響。因此，她建議市民出發前應盡早購買旅遊保險，免得保障範圍受限，而一旦遇有地震可就取消或提早結束行程，又或行程因交通受影響等提出索償。

多間航空公司准免費改機票 多間航空公司已容許旅客免費更改往返台灣的機票，其中國泰航空容許旅客免費更改月底前往返台北、台中及高雄的機票，但不可遲於6月底出發。國泰旗下廉航香港快運亦可豁免往返改期或改地點的手續費，但需在原定出發期的兩周內完成旅程。至於香港航空會豁免本月13日或之前往返台北機票的手續費，但旅客需不遲於27日出發。