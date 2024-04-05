入境處接獲34在台港人求助

【本報訊】台灣花蓮大地震引致多人傷亡，香港入境事務處共接獲34名身在台灣的港人求助，全部人均身處安全地方。有旅行社表示，本月中將有旅行團前往花蓮，未來亦將有6團，會密切留意當地情況，考慮有否需要改變行程。

台灣花蓮在周三早上發生7.2級大地震後，入境處陸續接獲港人求助，截至昨午5時，接獲34名身在台灣的港人求助，及確認他們正身處安全地方。處方已提供相關資訊及協助，並會繼續與求助港人、政府相關部門等保持聯繫及提供協助。

花蓮旅行團或改行程 東瀛遊執行董事禤國全昨日表示，該旅行社有11個旅行團在台北、台南、台中及宜蘭等地，共300名團員全部安全，會繼續原有行程。他續稱，本月16日將會有團前往花蓮，4、5月亦共有6團前往當地，旅行社會密切留意當地情況及發展，及視乎觀光景點會否與受地震影響的地方重疊，再考慮需否更改行程。

禤國全提到，目前最大關注是餘震會否影響旅行團安全，會盡快通知團員相關安排，而根據以往經驗，即使取消行程亦不會要求團員支付額外費用。

縱橫遊則取消本月的花蓮旅行團，客人可以選擇轉團或全數退款。其他台灣團就如期出發。