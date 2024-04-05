卡塔爾航空貨機偏離航道 一度飛近大澳

【本報訊】昨日下午2時34分，一班由香港前往多哈的卡塔爾航空貨機，起飛不久後懷疑偏離航道，一度飛近大澳附近的山邊，其後貨機修正飛行路線，繼續航程。民航處正調查事件，並要求卡塔爾航空交報告。

疑漏入飛行路線 機師致歉 根據飛行紀錄網站Flightradar24，編號QR8421的波音777貨機，昨日下午2時34分，在赤鱲角機場向珠江口方向起飛後，懷疑偏離航道，一度轉向南面、靠近二澳及分流一帶的上空，當時飛行高度約1,500米。其後貨機修正飛行路線，繼續航程。

據傳媒報道，控制塔曾要求貨機確定離場路線無誤，之後亦查詢偏離航道的原因。貨機機師其後致歉，懷疑是起飛前沒輸入飛行路線到飛機的電腦系統中。

民航處回覆指，該處航空交通管制中心昨日下午約2時35分得悉一輛由香港飛往多哈的卡塔爾航空航機，航班編號為QR8421，於飛行期間懷疑偏離航道。空管中心按既定程序處理該航班，航空交通安全及機場航班升降沒有受到影響。該處正調查事件，並已要求相關航空公司提交報告，以防止同類事件發生。