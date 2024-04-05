垃圾徵費試行不清晰 議員籲派員解釋

【本報訊】政府早前押後推行垃圾徵費，並安排14個試點在4月1日開始，「先行先試」實地測試垃圾徵費實行情況，惟試點實行數日至今，有議員發現只有約50名居民有作出分類，而且仍有不少居民不清楚實行安排，呼籲政府派員到試點以應對居民日常問題。另有議員走訪三無大廈試點，發現居民仍未有分類意識，而且試點附近未有足夠回收點，居民要步行5至有6條街才有回收點，批評情況「唔現實」，建議在附近的康文署場地設智能回收點。

垃圾徵費首批「先行先試」群組包括有公私營住宅、政府大樓、三無大廈、商場、食肆及院舍等。港島東直選議員梁熙昨到柴灣連翠邨視察，發現只有不足50人有做分類回收，然而事實上連翠邨有約288伙，換言之只有約17%人進行分類。

三無廈回收點「要行好遠唔現實」 梁熙表示收到有街坊向他反映在回收時遇上問題不知該向誰求助，而當局目前未有派員到試點，若事後政府才向街坊收集問題，街坊亦難以清晰記得所有遇過的問題，令政府難以掌握所有情況。他又建議環境及生態局可以每日派員到試點解答居民問題，並收集意見向局內提報告，以便政府內部同樣了解情況。被問及會否擔心環境局沒有足夠人手，梁熙則相信以該局人手只應付試點「無理由搵唔到人」。

另外，政府同時將深水埗北河街15及17號，以及長沙灣道58號，兩座三無大廈列為試點，九龍西直選議員梁文廣日前亦到兩個試點視察，發現經傳媒報道後，當局有派員到北河街15及17號設攤位主動進行解說，不過長沙灣道58號則未有設攤位，而長沙灣道58號的居民亦未有意識使用指定垃圾袋和進行分類。

梁文廣續指出長沙灣道58號附近並沒可以儲分的智能回收機，居民要步行5至有6條街才有回收點，直言「要行好遠，唔現實」，建議在鄰近的楓樹街球場設智能回收點，方便街坊使用，又指出楓樹街球場附近有不少三無大廈，相信在該球場加設不但能方便試點居民，更可令附近三無大廈的居民嘗試分類回收。他強調推廣垃圾徵費不是一個政府部門的責任，「全部都要落水」。