青衣舊校舍插針 建公營屋住1670人

料供770單位 最快2030/31年度面世 港人上樓需求殷切，當局擬在青衣的一幅空置校舍用地興建「插針式」摩天公營房屋。該地盤位於青康路北長青邨內，面積約0.5公頃，現為郭怡雅神父紀念學校，周圍有眾多興建中的公營房屋地盤及長青邨內樓宇，在學校空置後，有關部門預計可在2025/26年度開始展開工程，預料將提供約770個單位，最快將於2030/31年度完工。

青康路北公營房屋發展計劃分為4期，均位於長青邨內。根據最新區議會文件顯示，政府現時有機制持續檢視全港將空置的校舍用地，當局曾於2022年時建議，將郭怡雅神父紀念學校所在用地用作第4期房屋發展，而現址的學校未來將會搬遷至深水埗區的新校舍，預計在2025年下半年把用地交還政府。

文件指出，第4期發展計劃初步建議住用地積比率不多於5倍，或非住用地積比率不多於9.5倍，預計將會建成一座住宅大樓，其高度不高於主水平基準上185米，對比起現時長青邨內的公屋大樓一般樓高20多層，以及首3期發展計劃約40層的住宅樓宇，第4期發展計劃的住宅大樓或會更高，可能會演變成「插針式」摩天公營房屋，擬建單位數目約770伙，預計可容納約1,670人。

大樓底層設社福設施 擬議第4期發展計劃亦會在住宅大樓的底層建設社會福利設施，初步預計將提供長者社福設施、康樂設施、綠化休憩設施、兒童遊樂場，以及重置受影響的籃球場等，並會提供停車設施。

第4期發展計劃的大樓毗連佛教葉紀南紀念中學，和正在興建中的第3期發展計劃，至於第一期及第二期發展計劃的住宅大樓預計會在今年年中入伙，而第4期預料則要於2030/31年度才會落成。

土木工程拓展署已就整個青康路北公營房屋發展計劃，包括將空置校舍用地用作公營房屋發展的建議對交通、排污、空氣質素、噪音和視覺等影響進行初步評估，研究結果顯示，將該用地用作公營房屋發展不會造成長遠影響。而在基礎設施工程措施落實後，附近的道路系統足以應付擬議房屋發展帶來的交通及運輸需求。