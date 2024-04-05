代理人誤填聯絡資料 車主無辜受易通行滋擾

【本報訊】「易通行」不停車繳費服務實施近一年，但「甩轆」事件未止。本報近日接獲讀者爆料指，自上月起，每日收到至少4個由易通行發出、並非其車輛的欠費通知短訊，直斥「好滋擾、似追數電話」，他再三向運輸署反映錯發短訊仍無果。

讀者葉先生表示，自今年3月起，每日收到4至5個由易通行發出、並非其車輛的欠費通知短訊。他曾於3月中致電易通行反映事件，但職員表示，由於相關資料由運輸署提供，對方無法處理，着他無視相關短訊，「佢（易通行職員）話會反映畀上司聽，叫我唔使理（欠費通知）短訊」 。但隨後一周，葉先生仍持續收到與他無關的欠費短訊，不勝煩擾下再致電政府1823電話中心反映事件，1823職員表示會跟進，惟他至今仍每日收到短訊，直言「好滋擾、似追數電話」 ，又指登記車主填錯電話並不罕見，質疑當局為何不設確認機制，「係咪填999都照過？」