近尖沙咀站 路軌現裂縫慢駛 港鐵：加固防移位

收車後更換 議員促增人手檢查 港鐵尖沙咀站附近路軌昨晨出現裂縫，經臨時修復後，列車駛經佐敦站至尖沙咀站路段時仍需慢駛，昨日荃灣綫整體行車時間需要額外3至5分鐘。昨日是清明節假期，尖沙咀站未現上班人潮，但有旅客稱列車延誤對行程稍有影響。有議員指出，港鐵理應可用超聲波等技術發現路軌問題，質疑港鐵每日收車後未有檢查全部路軌，建議港鐵加派檢查人手。

昨晨8時許，港鐵指出，由於荃灣綫尖沙咀站附近的路軌有裂縫，荃灣綫列車駛經佐敦站至尖沙咀站路段時需要慢駛，荃灣綫來往中環站及荃灣站的整體行車時間，一度需要額外15至20分鐘。其後，港鐵再於昨早11時30分補充，工程人員已於相關路段位置利用臨時加固組件鎖緊路軌，又強調港鐵行車線的整條路軌每隔約兩呎的位置，以鋼扣將路軌鎖緊在路基上，防止路軌移位，確保列車維持安全運作。

整體車程增3至5分鐘 港鐵續指，為審慎起見，荃灣綫列車昨駛經佐敦站至尖沙咀站的該路段時仍需要慢駛，昨日荃灣綫來往中環站及荃灣站的整體行車時間，需要額外3至5分鐘。港鐵工程人員昨日一直密切監察該路段情況，並安排今日凌晨收車後更換該段路軌。

昨日是公眾假期，尖沙咀站內未見上班人潮，乘客不多。有台灣旅客表示，原本以為港鐵比巴士及的士方便，不料遇上列車延誤，相信對行程影響不大。有家長打算趁假期帶子女到海洋公園遊玩，但去到尖沙咀站才得悉情況，不過已預留充足交通時間。

議員田北辰指出，是次事故涉及尖沙咀路軌一個道岔燒焊位出現裂紋，維修人員須用夾板夾實相關路段，到收車後再作維修。他估計，路軌裂紋不小，才令港鐵早上發現信號系統取電不穩定，揭發路軌問題。他續指，港鐵維修人員理應可利用超聲波等技術，發現路軌問題，質疑港鐵未必每日收車後檢查全部路軌，建議港鐵可考慮加派人手檢查路軌。

議員張欣宇表示，據他了解，今次事故涉及路軌斷裂，由於相關情況亦會影響信號系統運作，因此列車需要慢駛，並需額外的車務人員協助行車。被問到保養人員日常檢查是否可以及早偵測路軌斷裂，他認為難以一概而論，港鐵日常收車檢查可以排除大部分的路軌問題，但目前技術難以百分百測試到材料表現，要事後調查才能確定日常檢查有否疏漏。