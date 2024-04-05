海濱餐飲零售設施 智能售賣點試水溫

【本報訊】政府在今年《財政預算案》提出於維港兩岸增加智能售賣點，海濱事務委員會日前舉行會議，討論以試點形式在部分海濱場地引入餐飲、零售及娛樂等商業設施。對於有建議指在海濱增設美食車，海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯昨表示，美食車營運需很大機動性及流動性，目前正摸索方向，為配合政府在財案提出的要求，會計劃實施短、中及長期措施，在海濱提供餐飲零售。

擬維港兩岸增設 短中長期推展 政府在《財政預算案》曾提出於東區走廊行人板道加設智能售賣點，東區走廊行人板道全長約2.2公里、10米闊，連接油街至海裕街，何文堯認為是一個很長的公共空間，希望能引入不同設施及pick-up points（歇腳點），讓市民在行了半小時或45分鐘後能休息進食，但何指出，相信短期內在維港兩岸增設智能售賣點，其功效應不會翻天覆地。

何文堯表示，發展局計劃分為短、中及長期措施以增加餐飲零售設施，方便觀察市民反應，「短期措施是希望輕巧、靈活地盡快落到地」，建議包括引入特別設計、非一般售賣機所販賣的小食，以吸引市民，若市民反應好便繼續優化。

中期措施方面，當局希望在海濱場地許可下將餐飲設施恒常化，例如現正興建、預計在今年內開幕的東區走廊下行人板道餐廳、固定小食亭、流動小食店等。何文堯指東區走廊下行人板道項目已討論逾十年，上次在商討有關設計時，海濱事務委員會已強烈要求需要加入餐飲服務，尤其是供電設施。