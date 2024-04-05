醫健：職場健康：推廣健康工作間 保障打工仔身心

世界衞生組織把每年的4月7日定為世界衞生日，藉此引起全世界對衞生、健康工作的關注。上班族每天都有很長的時間在工作場所中度過，一個健康的工作間有助保障他們的身心健康，提高生產力和工作滿意度。

多菜少肉 鼓勵食得有營

工作間是推廣健康的理想場所，世界衞生組織亦把推廣健康工作間定為21世紀優先考慮的健康促進場所。在工作間推廣健康，機構可從多方面着手，包括鼓勵員工透過飲食、運動及健康生活模式等，建立強健體魄。例如在員工餐廳提供蔬果或多菜少肉菜式，鼓勵員工在辦公室多運動如作伸展運動和零時間運動。心理及社交健康方面，公司可舉辦促進員工交流的活動，如興趣小組或工作坊、義工服務、和其他康樂活動等；僱主及僱員亦可以透過多欣賞、讚美、鼓勵和分享，以及建立正面思維等，促進精神健康。