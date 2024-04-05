醫健：職場健康：推廣健康工作間 保障打工仔身心
世界衞生組織把每年的4月7日定為世界衞生日，藉此引起全世界對衞生、健康工作的關注。上班族每天都有很長的時間在工作場所中度過，一個健康的工作間有助保障他們的身心健康，提高生產力和工作滿意度。
多菜少肉 鼓勵食得有營
工作間是推廣健康的理想場所，世界衞生組織亦把推廣健康工作間定為21世紀優先考慮的健康促進場所。在工作間推廣健康，機構可從多方面着手，包括鼓勵員工透過飲食、運動及健康生活模式等，建立強健體魄。例如在員工餐廳提供蔬果或多菜少肉菜式，鼓勵員工在辦公室多運動如作伸展運動和零時間運動。心理及社交健康方面，公司可舉辦促進員工交流的活動，如興趣小組或工作坊、義工服務、和其他康樂活動等；僱主及僱員亦可以透過多欣賞、讚美、鼓勵和分享，以及建立正面思維等，促進精神健康。
為推動工作間的健康文化，職業安全健康局、衞生署與勞工處推出「好心情@健康工作間」及「精神健康職場約章」計劃。前者以心理健康、體能活動和健康飲食為主題，提供多元化活動協助機構建立健康工作間。後者是鼓勵機構建立包容和精神健康友善的工作環境，促進員工的精神健康。目前已有超過3,000間企業參與計劃並簽署了計劃約章。計劃費用全免，了解更多詳情，請登入https://bit.ly/3kjdKDk （好心情@健康工作間）或https://bit.ly/35ldsHQ （精神健康職場約章）。
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
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