港大研創新平台 快39倍分析新冠變種

【本報訊】全球已從新冠疫情中復常，但新冠病毒持續變種，對公共衞生構成潛在威脅。有本港大學研發創新平台，評估病毒變種對疾病嚴重程度的影響，比傳統方法快39倍，有關研究結果已於國際期刊《自然—生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）發表，並已申請專利。研究團隊表示，此平台除了有助快速追蹤新冠病毒變種，亦可應用於各種生物醫學研究，包括癌症免疫療法。

在感染人體的過程中，病毒表面的刺突蛋白會與人類ACE2受體結合，並與附近未感染細胞融合，形成合胞體，加劇傳播及引致重症，而新冠病毒刺突蛋白的突變可能導致不同程度的感染力和致命性。港大醫學院及工程學院研究團隊研發創新平台，採用分裂綠色螢光蛋白特別系統，當細胞融合時會產生可檢測的螢光信號，並結合其他先進技術，快速篩選和分析各種刺突蛋白變體的融合能力。

通過研究刺突蛋白及其突變，研究團隊發現，與病毒原始株相比，Delta變種株形成較大合胞體，反映重症風險更高；而單個K854H突變則可將Omicron變種株轉變為具有高融合能力的變種株，亦意味引致重症的風險增加。

有利生物醫學研究 團隊表示，傳統評估細胞間融合的方法要求高、且成本昂貴，今次研究利用創新篩選方法和先進基因技術，識別促進合胞體形成的特定基因和細胞因子，速度提高39倍，有助開發阻止細胞融合的干預及治療方法，限制病毒傳播。團隊指，此系統可為治療新冠感染提供新策略，亦可廣泛應用於各種與細胞融合相關的生物醫學研究，包括癌症免疫療法。