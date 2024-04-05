晚期肝癌患者 免疫治療多現抗藥性 改用口服標靶藥 中大研究證存活期倍增

【本報訊】肝癌是本港第5大常見癌症，最新數據顯示，2021年本港有超過1,400人死於肝癌。無法進行切除手術的晚期肝癌病人通常會使用免疫療法，但超過80%患者在治療約7個月後出現抗藥性，以往此類病人生存期中位數估計僅約6個月。有大學研究以標靶治療作為此類病人的替代治療，發現存活期中位數倍增至逾14個月，研究結果已於國際期刊《肝病學雜誌》發表。研究團隊表示，研究結果將改變本港及國際肝癌治療的相關指引，國際上亦正研究混合治療的成效。