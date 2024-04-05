遊金山郊野公園 市民持杖自保

【本報訊】有市民在有「馬騮山」之稱的金山郊野公園遭猴子襲擊後確診感染猴疱疹病毒（B病毒），昨日適逢假期，不少市民及行山人士到金山郊野公園遊玩，有市民表示，得悉事件後會提高警覺，與猴子保持適當的安全距離，也有市民得悉事件，指隨身帶備行山杖，預防被猴子襲擊。

昨早10時許，金山郊野公園一帶已有不少行山人士，有人一家大小同行，也有長者及青年與友人前往，金山郊野公園有不少猴子，期間有少女發現被猴子跟在身後，受驚跳入草叢，需由同行女友人接走。

「你唔搞佢哋 佢都唔會搞你」 不過，有行山人士未受事件影響，獨自行山的潘先生稱不擔心，「只要唔好有食物，唔好一路行住食嘢，你唔搞佢哋（猴子），佢都唔會搞你」。不過，他亦隨身帶備行山杖，一來可以行山使用，同時可防止被猴子襲擊，雙重保障。

被問到是否有人餵飼野生動物，潘透露，定時定候都會有市民到來向猴子餵食：「通常都係上咗年紀嘅多，拎啲食剩嘅麵包嚟餵」，他認為，這正是猴子會主動騷擾市民的主因。

侯先生昨日一家5口首次到金山郊野公園行山，得悉事件後已提高警覺，譬如拍照時會盡量與猴子保持適當距離，甚或行山時不會帶食物，以免引起猴子注意。侯太亦指，只要市民不是主動觸碰猴子，相信猴子不會主動襲擊市民。