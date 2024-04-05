猴疱疹 倘攻中樞神經 致命率達8成

遭猴襲擊感染當災 37歲男仍危殆 本港首次發現人類感染俗稱猴疱疹的B病毒個案，一名曾在金山郊野公園接觸野生猴子並遭襲擊的37歲男子情況危殆。本港傳染病專家分析，B病毒感染人類極之罕見，自1932年發現猴疱疹病毒至今，全球只有大約50宗個案，約40%患者死亡，而猴疱疹病毒一旦進入中樞神經系統，致命率可高達80%，呼籲市民切勿餵飼及刺激猴子。若不幸在郊外被猴子抓傷，應立即以清潔水洗傷口，並立即往最近的急症室求醫。

本港現有約1,800隻野生猴子，分成約30個猴群，主要分布於金山、獅子山及城門郊野公園。漁農自然護理署於剛結束的復活節假期中，一連3日於金山郊野公園及獅子山郊野公園進行特別執法行動及巡邏，即時檢控非法餵飼野生動物人士，並對5名涉嫌餵飼野生動物人採取執法行動。該署亦警告，全港範圍嚴禁餵飼野生動物，違者一旦罪成，可被判罰款10,000元。

可潛伏5周 初似感冒 感染及傳染病科醫生曾祈殷昨日表示，猴疱疹病毒感染者如未有及時接受抗病毒治療，可引致腦炎和脊髓炎，病毒一旦進入中樞神經系統，致命率可高達80%。曾續說，猴疱疹病毒一般傳播途徑主要是透過接觸猴子體液，包括唾液、鼻涕、尿液、糞便等，故如被猴子咬傷或抓傷，或被其體液濺中黏膜，例如眼睛、口腔或鼻腔，都有機會受到感染。

曾續指，猴疱疹病毒的潛伏期一般是5到21天，最長可達5星期。早期症狀包括發燒、肌肉疼痛等，類似感冒症狀；如被猴子咬傷或抓傷，傷口附近可能會出現麻痹、疼痛、紅疹或水泡，附近淋巴亦可能會腫脹；如病毒進入神經系統，就會引起頭痛、精神不振，甚至會神志不清、抽筋或腦癇。

遇猴抓 即洗傷口求醫 他提醒市民要小心與野生猴子保持距離，切勿餵食（見表）；如遇到猴子襲擊，應盡快清洗傷口，並前往最近的急症室求醫。至於醫護人員則可以處方14天的預防性藥物，但在嚴重的情況下，便可能需要靜脈注射抗病毒藥物。

港大感染及傳染病中心總監何栢良也指，自1932年發現猴疱疹病毒至今，全球只有大約50宗B病毒感染人類個案，約40%患者死亡，內地在2021年亦曾有一宗個案。他說，B病毒在獼猴身上很常見，但染病獼猴一般沒有病徵，自行康復後病毒依然會潛伏在體內；直至獼猴不適發病時，病毒便會存在於其分泌物，包括口水、尿液以及糞便；故人類若被獼猴咬傷或抓傷，就有機會受到感染。

何又指，身體一旦有傷口或破損，若在接觸獼猴時感染B病毒，病毒可於約5分鐘後進入人體細胞，故盡可能要於5分鐘內清洗傷口，並以潔淨清水連續清洗15分鐘，以減低感染病毒後出現嚴重併發症如腦炎等風險；否則B病毒一旦進入細胞及神經系統，便會經過神經線進入中樞神經，引起嚴重腦炎；當腦部細胞受破壞，死亡率高達80%。

郊野遇見猴子須知 漁護署貼告示提醒行山客。