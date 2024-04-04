劈友藏毒大刀會 難怪經濟往下沉

香港近日最熱話題，莫如食肆「排住隊」執笠，大家都關注經濟何時才能走出低谷。其實，要搞活經濟，除了救市措施不可少，一個地方治安好壞，同樣對經濟造成直接衝擊。這些年，香港暴力血案頻仍，昨日又有尋仇劈友事件上演，更涉及藏毒，簡直烏煙瘴氣。治安不靖，人心惶惶，試問經濟怎麼可能好轉？

昨晨3時許，正當人們熟睡之際，街頭依舊不平靜。一名從事裝修的中年漢，在油麻地乘坐友人私家車途中，突遭一輛七人車和一輛私家車前後夾擊，將其所乘車輛閘停，中年漢即時棄車逃跑，6名持刀大漢從兩車跳下向其揮刀狂劈，中年漢走避不及，手部中刀滿身鮮血倒地，由附近食肆職員報案，送院後危殆。從刀手「行刑式」施襲可以估計，事件涉及黑幫尋仇，執法人員其後更在中年漢所乘私家車內檢獲毒品，司機涉藏毒被捕。可以毫不諱言，行兇者又好，被襲者也罷，以至只是揸車的司機，統統沒有一個是好人。

喋血街頭，毒品氾濫，打家劫舍，假難民作奸犯科，這些年來愈演愈烈，每宗嚴重罪案背後，都跟本地黑幫密切相關。香港被譏為「國際大刀會」，港府卻一副大安旨意的模樣，執法人員究竟有沒有認真執法，有沒有認真反黑，不由人不疑問。君不見，黑幫血案近乎無日無之，上月中短短4個多小時內，屯門、元朗、天水圍接連發生3宗街頭劈友尋仇血案，涉及本地兩大黑幫爭女；2月初，又有黑幫於凌晨大鬧尖沙咀食肆，對目標人物拳打腳踢，店舖桌椅也被掀翻。最無辜是一名年僅4歲、由親戚帶同來港旅遊的內地女童，因為坐在鄰桌而受到池魚之殃，臉部受傷送院。

事實擺在眼前，黑幫已到了無法無天的地步。一個黑幫橫行的「大刀會」，還怎麼可能安心拚經濟謀發展？市民固然惶惶不可終日，商戶更是擔驚受怕，就連遊客也是一步一驚心。港府砸大錢推出所謂的盛事經濟，別說早被質疑實際收益不大，就說本地罪案不絕如縷，再多的盛事也難買安心，經濟雪上加霜，豈是無因。

必須指出，去年全港有9萬餘宗罪案，較前年大升近三成，惟整體破案率只有約三成，慘不忍睹。偏偏高官自我感覺良好，最好使好用的藉口就是社會復常，犯罪活動自然也會急升，彷彿執法部門沒有責任一般。誠然，眾多罪案之中，以詐騙案為大多數，但傳統罪案也絕非少數。例如傷人及嚴重毆打案，去年便有3千多宗，較2022年上升22宗；又如盜竊案共有2萬3千多宗，按年上升兩成七；勒索案更按年急增四成五；至於非禮案也按年增加209宗。這些數字與增幅，難道值得執法部門引以自豪？

顯而易見，本港治安已到了水深火熱的境地，同時經濟疲不能興，一個月竟有多達300間食肆結業，零售業銷售總值遠遜預期，在在顯示危機迫在眉睫。奈何港府振興經濟乏力，就連管理治安也束手無策，整個社會不斷沉淪，着實叫人神傷！