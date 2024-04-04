撥亂反正：擴大戰線 走向獨裁

以色列雖然同意重返以巴停火談判桌，但同時以美代表舉行視像會議後，雙方又表明同意以軍攻入拉法市，以擊潰餘下的哈馬斯目標。而在和談進行期間，以軍先後血洗位於加薩北部的希法醫院，又轟炸敍利亞首都大馬士革的伊朗大使館設施。前者據報造成近400人死亡，估計最少一半為平民或醫護人員。後者則炸死了最少11人，包括一些伊朗的外交及軍事人員，似在刻意挑釁一直不想捲入今次戰事的伊朗。

連串事件顯示，以方參與和談只是門面工夫，以軍不理平民死活，誓要將哈馬斯殲滅之心從沒改變。另一可能是以色列軍隊或政府內部存在不同意見，有部分人不希望見到和平或停火，甚至想將戰線進一步擴大和延長。

不少人認為以國總理內塔尼亞胡，就是在背後策劃這一切的好戰分子，目的是延續其權位。一連3日，以色列的耶路撒冷及特拉維夫，都有數以萬計民眾上街示威堵路。示威者的立場與口號是多元化的，包括不滿政府未能阻止去年10月的哈馬斯突襲、認為現時的策略無助營救仍在哈馬斯手上的百多名人質、反對政府徵召正統派猶太教徒入伍，以至是戰事爆發前的反司法改革運動的延續。但他們的訴求卻相當清晰一致，就是要求內塔尼亞胡立即下台。

面對國內外日益升溫的批評，內塔尼亞胡的回應是消除反對聲音，揚言會引用新通過的法案，禁制親阿拉伯世界的半島電視台在當地播放及關閉其辦公室。有關行動連美國都表達關注，但內塔尼亞胡最近已不再聽從美方指示。有人就估計，若國內的反政府示威持續，內塔尼亞胡會動用更多國安法律和戰時權力，不斷推遲大選和打壓反對聲音，正式走向獨裁高壓統治。