坦言集：烏克蘭必敗

烏克蘭總統澤連斯基政權面對着雙重危機。一是戰場上，在武器供應與部隊人員的劣勢下，使俄軍逐步逼佔烏軍陣地。即使烏軍遠襲俄羅斯境內的石油、能源、工業設施亦無濟於事，因規模有限，打不到俄軍的後勤支援，也挫折不了俄軍的士氣，徒增加俄軍藉口炸烏克蘭的基建設施。二是政權的合法性。澤連斯基以戰爭為由暫停去年的國會選舉，今年的總統選舉亦無限期拖延。他本人的總統任期至5月，其後整個政權便失去民主選舉的合法授權。普京還可在總統選舉中大勝連任，即使西方評為不民主，因部分反對派政客被禁參選，但有選舉總比沒選舉為佳，也可讓支持的人民表態。沒有選舉可能就是怕得票少而落選，澤連斯基已排斥政治競爭對手，禁制媒體，仍然不敢有選舉，應自知缺乏支持，不敢冒險。

結果是，戰場上處於劣勢，敗軍之將必然得不到人民支持。政治上反對選舉，徒製造出更多的政治反對勢力。凸顯出政權缺乏民心支持，也缺政治自信。

澤連斯基政權現時是完全依靠美國與歐盟的支撐才維持下來。一旦奧援失去，不只會兵敗如山倒，更且政治上將如骨牌潰敗，全盤崩潰。從媒體上可看到澤連斯基的沮喪失意姿態。5月澤連斯基的原有總統任期完結，政權的合法性便失去，國內外會有怎樣的變化呢？

即使強力鎮壓，國內反對派必然起哄對之施壓。戰場繼續失利。反攻無望，反而是俄軍緊緊進逼，軍方亦會有所不滿。軍中新納粹分子早在戰場上被消滅殆盡，武器供應不足，後援缺乏，死傷日眾。勝利無望的軍隊可能倒戈，或是棄甲逃亡，或是投降，戰場敗勢會如山傾倒。軍隊高層必然對澤連斯基施壓，甚或逼其下台，促成和談。

而在國外，美國北約的政界已不滿烏戰，扣押援烏撥款。失去合法性後，烏克蘭政權更易被拋棄。既然戰勝無望，為何還要美歐資助？西方正值大選之期，反對援烏的勢力必增。一旦援助短缺，烏克蘭內部必然出現政治分化與鬥爭，且內外勾結。澤連斯基可壓得住嗎？俄軍必然趁機加大轟炸與進攻力度，火上加油。即使戰場還可穩住，政治內部矛盾便足把烏軍抵禦的能力和決心磨掉。

戰場失利與政治失去合法性會互為因果，烏克蘭戰爭相信可早日終結，不像以色列，還有核武作垂死之爭。