被控改項目規格助友人中標 醫管局女高層涉行為失當

【本報訊】醫管局一名高層被指干預局內一項招標工作，並違反申報要求，廉政公署昨日起訴醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲，及多媒體自由工作者陳立怡涉公職人員行為失當，二人獲准保釋，下周一（8日）到東區裁判法院答辯。

無申報潛在利益衝突 被告康佩玲，59歲，是醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監，被控一項公職人員行為失當，違反普通法；及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。另一名被告是陳立怡，48歲，是一名多媒體自由工作者，則被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪名，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》第89條。

案情指，康佩玲是第15屆醫管局港島東聯網醫社合作研討會其中一名籌備委員會顧問。2021年5月，康建議利用研討會的剩餘資金約13萬元，為其網頁製作5段動畫，內容有關病人參與及教育。而陳立怡是該動畫製作項目6個投標者之一。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現康佩玲約於2018年認識陳立怡，二人自此經常保持聯繫。康佩玲向陳立怡洩露藉公職獲得的資料，並更改相關項目規格，使陳立怡成為唯一符合各項技術要求的投標者；亦沒有根據醫管局規定，申報潛在利益衝突，使用兩份利益衝突申報表以誤導醫管局。