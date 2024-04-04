反詐騙洗錢 拘210人涉款3.3億

【本報訊】鑑於騙案及洗黑錢活動有持續上升趨勢，新界北總區執法部門於今年3月20日至4月2日，展開代號「馭浪」行動，突擊搜查全港151個場所，以涉嫌「詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕138男72女（15至80歲）。被捕人士牽涉152宗本地案件，損失總金額高達3.3億元，而處理的犯罪得益逾4,000萬元，人員已阻截約317萬元的款項轉移，另檢獲銀行文件、提款卡和手機等證物。當中兩男一女被控以「洗黑錢」罪，案件已於3月30日在九龍城裁判法院提堂；其餘被捕人士獲准保釋候查，須於4月下旬向執法部門報到。

根據紀錄，新界北總區在2023年錄得9,497宗騙案，較2022年同期上升超過一半，當中投資和求職騙案的損失金額高達9.7億元。而受害人當中，有超過四成半人的年齡是介乎21至40歲，反映年輕人是騙案的「脆弱族群」。

錯信「投資專家」 被呃3200萬 調查人員表示，今次行動中，投資騙案的最高損失金額大約3,200萬元。大部分受害人誤以為認識投資專家，然後透過網上畫面或手機程式，目睹回報不斷增加，受害人以為「執到寶」遂繼續增大注碼，結果進一步落入騙徒的「數字陷阱」，直至程式失效或騙徒去如黃鶴始知受騙。求職騙案方面，騙徒會聲稱經網上購買商品，可以協助商家刺激銷量，藉此帶來利潤，從而引誘受害人聯同朋友投入更多資金，其中單一案件的最高損失金額為375萬元。

另外，被捕人士包括兩男一女未成年人士，他們年僅15至16歲。調查發現，犯罪集團會透過線上遊戲、網上交友等方式接觸年輕人，再利用他們想「搵快錢」的心態，以一、二千元報酬利誘他們收取犯罪得益。