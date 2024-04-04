文憑試被指認受性下降 考評局澄清

【本報訊】早前因考評局網頁上顯示的認可海外院校少了70多間，令不少人質疑通識科被公民科取代後文憑試在海外院校的認受性下降。考評局昨日再作澄清，指文憑試依然受到全球大學廣泛認可，主席容永祺強調公民科取代通識科，對文憑試的認可完全無影響。600多間海外院校相繼更新收生要求後，已重新將要求放在考評局網站列出。今年荷蘭教育部更視文憑試與當地高中教育文憑同等資歷。

容永祺強調，目前並沒有見到有大學不再接受DSE作收生要求，採取的標準亦是與以往相若，而公民科取得達標即可。他續指，今年年初於本地中學進行問卷調查，結果反映逾100間非本地大學已向約300名本地學生提供有條件取錄，當中包括牛津、劍橋等知名大學。受訪學生當中無一表示，就以文憑試成績報考海外大學上有困難。

推出優化版資歷認可專頁 另外，考評局昨日推出優化後的文憑試資歷認可專頁。當中整合適用於2024年及以後文憑試的本地、內地及海外院校入學資訊；並將新增文憑試考生升學個案分享，促進家長與學生對非本地升學的理解，期望提升文憑試在全球的認受性。