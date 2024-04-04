翹英教育遭頒令即時清盤

【本報訊】開辦近27年的翹英教育（Brilliant Education）去年全線結業，旗下5間補習中心關閉。直至今年初，翹英教育及其相關公司被不同債權人入稟高院作清盤呈請。其中兩宗案件昨日於高院聆案官梁文亮席前處理。梁官最終頒令翹英教育及其相關公司均需即時清盤。

兩案的呈請人均是Kostiuchyk Nadiia，答辯人分別是翹英教育發展有限公司及翹英教育（香港）有限公司。翹英教育昨日沒有任何代表律師到庭，呈請方已呈交所有相關清盤文件，聆案官最終頒令該兩間公司即時清盤。

曾欠供6期強積金 涉42員工 據資料顯示，該教育中心有5間分校，分別位於小西灣、筲箕灣、柴灣、太古及何文田，均經營多年，一般提供功課輔導班、全科補習班及暑期班，惟於2023年7月突然結業。去年8月，50歲女負責人兼公司董事，涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》被捕。積金局曾表示，翹英教育未有就2023年1月至6月共6期，為約42名員工繳交強積金供款。案件編號：HCCW 53，54/2024