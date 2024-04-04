涉掠尖沙咀錶行 被捕巴漢落案搶劫

【本報訊】尖沙咀麼地道一錶行於去年7月遇劫，3名賊人持鐵錘及利刀闖入店內，掠走10隻總值約360萬元手錶後，乘接應私家車逃去，當中更包括南亞漢。經調查後執法部門先後拘捕3名涉案男子，繼早前起訴其中兩人一項搶劫罪，前日（2日）再落案起訴一名巴基斯坦漢一項搶劫罪，並於昨日在九龍城裁判法院提訊。裁判官按控方要求，將巴漢的案件與早前兩名被告的案件合併，並將案押後至5月13日，交往東區裁判法院進行交付往高院審理的程序，期間3名被告均須還押候訊。

與同案2被告合併審理 3名被告分別是阮偉俊（41歲，無業）、梁偉雄（33歲， 無業）及持有香港身份證的巴基斯坦裔男子ATIQUE Hamza（19歲，報稱司機）。3人現同被控一項搶劫罪，指3人於2023年7月6日在尖沙咀麼地道28號地下，連同其他身份不詳人士，搶劫樺泰鐘錶，劫去10隻手錶，總值約359.1萬元。巴裔被告透過代表律師申請保釋，但被法庭否決，其餘兩名被告昨亦有到庭應訊，但沒有保釋申請。

案發於去年7月6日下午，執法人員其後在紅磡紅荔道及紅樂道交界發現一輛涉案被套上假車牌的私家車，並在附近的草叢及垃圾桶檢獲有關武器、衣物及手套等。經連日調查後，人員先後拘捕3人，該巴基斯坦男子最初獲准保釋候查，直至日前被落案起訴。案件編號：KCCC 924/2024