重量相差逾兩成 買燒臘拜祭小心呃秤

【本報訊】今日清明節，不少市民會購買香燭及食品拜祭，其中燒臘更不可或缺。為了避免市民在購買燒臘時遇上呃秤情況，海關於3月18日至3月28日，針對燒臘店舖展開全港性重點巡查，期間派員「放蛇」試購，分別於長沙灣、紅磡、觀塘、北角、筲箕灣、荃灣、黃大仙等地區的67間燒臘店舖，購買燒腩仔、燒肉和叉燒等燒味。

口頭形式多收費用 關員在完成交易後表露身份，並且用電子磅檢查食物重量，發現有7間燒臘店舖所售出的燒臘食品，其實際重量低於宣稱重量。

調查顯示，涉案人士均是以口頭形式多收費用，至於他們所使用的秤量工具並無任何問題。經政府化驗所覆核後，發現涉案燒臘食品的實際重量，較宣稱重量低約7.5%至21%不等。海關提醒商販必須遵守《度量衡條例》，根據規定，商戶應該按重量供應貨物，包括預先包裝的貨物之商業交易，亦受到相關條例監管。商戶如果按重量供應貨物，必須按淨重量供應，如果屬預先包裝的貨物，需要在容器外或緊貼於容器的標籤上，清楚標記貨物的淨重量。另外，商戶必須使用準確的秤量工具，讓顧客清楚看見秤量工具所顯示的重量。

如商戶在銷售過程中被發現有呃秤的行為，一經定罪，最高可被判處罰款一萬元；如商戶使用或管有不準確的秤量工具，最高可被罰款2.5萬元；如商戶未有讓顧客清楚看見秤量工具所顯示的重量，最高可罰款5,000元。海關建議市民光顧信譽良好的店舖，並在交易時留意商戶是否用淨重量或淨度量供應貨物，亦可利用公磅查核貨物重量。如有懷疑，可致電海關熱線或電郵舉報。