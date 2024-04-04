今日清明落足6天雨 雷暴周末殺到

【本報訊】清明時節雨紛紛，本港今年清明節天氣炎熱而且有雨，由今日（4日）起更下雨下足6天。另外，天文台昨日（3日）回顧上月天氣，指本港上月初天氣寒冷，但上月下旬整體又較正常溫暖。

天文台表示，今日清明節市區氣溫最高將達到攝氏30度，新界再高攝氏1至2度，日間短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁南風，初時高地間中吹強風。另外，天文台預料有一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴，今日起至下周二（9日）均會下雨，部分地區雨勢較大。受一股較乾燥的偏東氣流影響，下周中期廣東沿岸地區風勢較大，天色明朗。

上月單日錄31.5℃ 半世紀新高 天文台又指，由於3月下半月影響華南沿岸的東北季候風遠較正常弱，導致3月整體較正常溫暖，平均氣溫為攝氏21.1度。天文台還在3月24日錄得市區氣溫達攝氏31.5度，打破了1973年創下的3月份最高氣溫紀錄。日間短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁南風，初時高地間中吹強風。

另外，3月降雨量則較正常少，總雨量僅21.6毫米，僅有正常值75.3毫米的29%。而今年首3個月的累積降雨量也出現大幅下降，只有32.4毫米，較同期正常值147.4毫米少約78%。