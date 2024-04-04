東呼即應：多卡合一 東呼即應獻良計 便捷惠民各界Like

身份證回鄉證駕照電子支付可統整 《東呼即應》早前提出將香港身份證與回鄉證二合為一，方便市民，獲各界讚好，甚至亦有議員和應，建議將內地居民身份證、回鄉證以及港澳居住證「三合一」。東呼認為，事實上便民並無止境，故建議可進一步將駕駛執照、電子支付等合併，來個「四合一」甚至「五合一」；而市民亦普遍支持「多卡合一」，認為既方便亦減少遺失補領帶來的麻煩。有專家亦認同「多卡合一」是最理想做法，港府應與內地相關部門磋商系統對接等技術問題。

市民練小姐表示，將個人證件四合一或五合一是很好的，很便利市民。符先生亦指，如果一張卡也可以處理到，也頗方便，至少不用在過關的時候才發現遺漏了證件。但費女士就認為，年輕人或覺得容易，一部手機可完成，年紀大就未必做到。

有助減遺失補領排隊麻煩 羅小姐指方便，因不用隨身帶這麼多張卡，遺失任何一張卡都要重新補領，若合併為一張卡會方便很多，但認為香港科技應該未發展到這樣程度。朱小姐直言一定贊成，因不會經常把卡遺漏；惟她指一定很多人沒有時間去排隊申請，因為要上班等等，若可以做到多卡合一，或政府設立一個新應用程式，予市民自己登記就最好。

李先生指，如果一張卡可以做到所有功能是很好，因現今資訊科技發達，很多時都是方便快捷，若一樣物件可取代數樣物件固然是好；又指人臉識別也很重要，信用卡和八達通內儲存很多資料，如果遺失了便十分糟糕，所以申請也要完善和完整一點。

當局應盡快磋商對接系統 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相對地再簡化自然是好，但有時過時過節可能過關也要很久時間，故是否可以加快到這個速度，令港人北上更加容易，認為若做到多卡合一，這當然是一個更加理想的做法。不過目前尚有不同難關，當中包括私隱問題。

他指，據了解香港身份證資料大部分保管在入境事務處，而申請回鄉證就經中旅社，相信資料是保管在內地入境或處理人民戶口的相關部門，故兩部門基本上資料是有對接，除非有特殊情況。惟因兩地資料私隱問題是沒有特別互通，故在某些情況上現在兩套系統都要對接，例如現在的身份證的加密技術與內地不一樣；另要思考在支付系統上有甚麼可以對接到。

議員黃國認為要多加宣傳，並解釋清楚，如果申請證件的話，必須提供一些資料，這就是自願性質，譬如你可以多放或少放，但這提供一個空間，在儲存資料時就會更加便利，市民亦可以有選擇。他又指香港身份證、回鄉證、港澳居住證三證合一，並同時可兼容到中國居民身份證，在技術上完全可行，因內地居民身份證裏其實有一張晶片，可擺放駕駛執照、交通卡或健康資料等，不過政策方面可能需要調整。

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