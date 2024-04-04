廠商會組團訪澳門 談深化經貿合作

【本報訊】今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布5周年，為深化區內經貿合作，香港中華廠商聯合會日前組團到澳門訪問，獲澳門行政長官賀一誠接見，雙方就兩地如何深化經貿合作，以及推進粵港澳大灣區高質量發展等議題作深入交流。

稱助把握大灣區機遇 廠商會代表團當日抵達澳門，出席「第6屆香港工展會‧澳門」開幕禮，並在當日下午與澳門特首會面。廠商會會長盧金榮形容這次會面十分具建設性及啟發性，有助香港工商界更好地了解澳門最新的發展，從而把握好大灣區帶來的新機遇。

雙方在會面中就港澳兩地合作交流意見，例如澳門有條件與香港等鄰近城市共同發展，聯合打造「旅遊+會展+招商」特色項目及「一程多站」文體會展活動，拓展海外客源，吸引更多外國旅客到港澳旅遊，再輻射到粵港澳大灣區各市，而橫琴粵澳深度合作區已有港商落戶，期望香港廠商會到深合區參觀考察，尋找發展和合作機會，共同推進深合區建設。

盧金榮介紹了廠商會的最新發展及多元化服務，並期望能與澳門工商界加強合作，又指香港正加快發展新型工業化和傳統產業轉型升級，而澳門亦正積極建設「澳門研發+橫琴轉化」的創新鏈，兩地可以在產、學、研更多交流合作，壯大彼此創科生態圈。