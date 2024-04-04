大坑西新邨兩租戶拒遷 遭入稟索償

【本報訊】重建在即的石硤尾大坑西新邨，遷出期現已屆滿，不過有居民仍然未遷出。負責興建及管理大坑西新邨的香港平民屋宇有限公司前日入稟區院，民事控告兩名租戶違反退租協議，要求兩租戶交還單位，並分別賠償約16.7萬元及11.4萬元予原告。

原告香港平民屋宇有限公司，被告分別是李佩芳及李秀玲。入稟狀指，兩名被告均是大坑西新邨的租戶，分別租住民興樓2樓及民利樓6樓。兩名被告分別於2023年8月23日及25日與原告達成退租協議，將於今年2月22日及25日或之前遷出單位。兩名被告亦簽署了書面承諾，原告同意，如果被告在終租日期前遷出，將會向兩人支付83.8萬元及57萬元，並在簽署承諾當日預繳了16.7萬元及11.4萬元。

要求兩戶共須賠逾28萬 原告在今年2月7日及20日分別向兩名被告發信，提醒兩人交還單位，惟兩名被告直到租約終止當日，仍未遷出單位。原告現要求法庭頒令兩名被告需交還單位，並要賠償約16.7萬元及11.4萬元，以及賠償由租約終止當日至今的租值補償金。原告又指因兩名被告違反協議，在大坑西新邨重建後，原告將不會為兩名被告重新編配單位。案件編號：DCCJ 1749-50/2024