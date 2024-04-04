政府發債上限5000億 或再上調

【本報訊】立法會在2021年通過綠債計劃的借款上限為2,000億元，政府早前提出擴大綠債計劃，並改名為政府可持續債券，同時增設基礎建設債券計劃，兩個計劃合共借款上限為5,000億元。政府強調不會靠發債處理財赤，未來發債上限視乎情況或有上調空間。

根據《借款條例》第3（1）條提出的擬議決議案小組委員會昨舉行會議。金融服務界議員李惟宏問到政府未來是否有意再上調發債上限。

財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳詠雯重申建議借款5,000億元上限已顧及未來5年發債需要，但未來可能會視乎政府財政需要進一步調整發債上限「可能再有調整嘅空間」。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀發現政府營運開支都有發債，要求政府交代總共發債金額，又關注發債的利息開支為何。

指不靠發債處理財赤 陳詠雯回覆表示，將在會後向葉劉淑儀交代具體數字，又強調政府會用減低公務員編制、整合資源，不會靠發債處理財赤部分。她指以過往利息開支平均為為3.1%，估計開支會相若，又承諾會向有關部門轉達意見。