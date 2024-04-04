屋邨試行徵費 僅⅙垃圾用指定袋

【本報訊】周一起推行的垃圾徵費「先行先試」計劃，部分試點反應未算理想。柴灣連翠邨為唯一參與的房委會公共屋邨，該邨物業管理公司負責人透露，試行首日僅得六分一所收集的垃圾有用綠色指定垃圾袋。

西九龍政府合署 部分照用普通袋 身兼物業服務公司協會主席的連翠邨物管負責人潘建良表示，該邨280多戶中，有約80%住戶曾領取免費派發的指定垃圾袋，但首日試行時清潔工收集6個大型垃圾桶中，只有稍多於一桶的垃圾是以綠色袋包裝棄置，其餘仍用一般垃圾袋。

潘相信，部分住戶仍未改變習慣，亦有部分未必每天丟垃圾，故未有使用綠色指定垃圾袋。潘又表示連翠邨設有智能廚餘回收桶，居民每天共倒廚餘入機回收約50次。

另外，唯一參與的政府大樓西九龍政府合署被揭部門辦公室及公眾地方沒使用指定垃圾袋，例如4樓地政總署辦公室的垃圾桶，被發現繼續使用一般白色垃圾膠袋；衞生署牙科診所外的垃圾桶、政府合署內公眾地方的垃圾桶均使用普通垃圾袋，唯獨牙科診所內的垃圾桶，則有套上指定袋。

環境保護署向本報解釋，西九龍政府合署垃圾收集模式與一般商業大廈類同，物業管理公司會安排清潔工用指定袋，於樓層辦公室及大廈的公眾地方直接收集垃圾，所以相關地方的垃圾桶均毋須套上指定袋。而牙科診所則自行處理垃圾，因此需在垃圾桶上套上指定袋。