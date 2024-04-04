黎智英李柱銘吳靄儀共7人 8‧18集結案上訴 6‧24終院審理

涉案7名被告

【本報訊】壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎早前就該案與同案的李柱銘等6人提出上訴，高院上訴庭駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織控罪則上訴得直，定罪撤銷。7人就被駁回的參與罪申請終極上訴許可，律政司亦不服得直裁決而申請終極上訴許可。終院最終批准7人的上訴許可，並駁回律政司的上訴許可。終院昨就此案開庭給予控辯指示，並排期6月24日處理正審上訴。

終院批出上訴許可的議題是，需就甚麼情況下，考慮參與非法集會的定罪前，要先進行「相稱性測試」，評估定罪會否扼殺《基本法》賦予的言論及集會自由權利。昨日聆訊由常任法官林文瀚處理，上訴人之一的黎智英，因被指違反《港區國安法》、正就串謀勾結外國勢力等罪受審而正遭收押，他昨日沒有到庭。

代表黎智英的資深大律師余若薇表示，是次上訴牽涉事實範疇，由於每名上訴人的作為均有分別，因此若要全部上訴人聯合呈交一份陳詞，相信會有難度。余若薇強調，本案非常重要，影響深遠。就案情而言，黎智英不是議員，而黎當日並沒有發言。

代表另一上訴人吳靄儀的大狀則強調，本案牽涉的集會完全和平，如果法庭可以讓各上訴人的大狀陳述自己的論點，相信能協助法庭作裁斷。

上訴人准各自交陳詞 法官聽取各人陳詞後，批准上訴人各自呈交不多於20頁的陳詞，但希望各上訴方可以先互相作初步商討，呈交陳詞期限是4月16日至18日；律政司如有回應，需於5月16日或之前提出，陳詞總長度不多於30頁；上訴方補充陳詞需於6月11日或之前呈交，長度不超過10頁。正審上訴則定於6月24日上午9時半處理。

黎智英就8‧18案與另外6人原本分別被判監8至18個月不等，當中的李柱銘、何俊仁和吳靄儀獲准緩刑。由於有關組織的控罪上訴得直，眾人只就一項控罪被判罰，黎就本案的刑期由監禁12個月被減至9個月；餘下3名有刑期上訴的上訴人，李卓人由監禁12個月減至6個月，梁國雄由監禁18個月減至12個月，何秀蘭由監禁8個月減至5個月。案件編號：FAMC 24-29/2023