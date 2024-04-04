《香港01》母企主席 未證南海股份價值 于品海遭頒令破產

主要業務收入連挫多時 財務狀況乏文件支持 屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，於去年10月被一間建設銀行相關公司入稟高院提出破產呈請，而于被指連本帶利拖欠該公司共4.72億元。案件上月開庭審理後，高院暫委法官唐思佩頒令于品海破產，並須支付訟費。唐官昨日頒下判詞，解釋裁決理由。判詞指，于品海以其持有54.6%的南海控股股份作保證，指股份價值比欠呈請一方的款項為高。不過，唐官指有關南海的財務狀況，並沒有相關的更新文件支持，其經營的戲院業務及持有物業價值，自4年前起一直大幅下降。法官認為于未能證明該些股份的價值，故頒令于破產。

拖欠建銀相關公司逾4.7億 本案呈請人建銀國際海外有限公司，答辯人于品海。據判詞指于是以早前取得的押記令，把其持有的大地控股之全數兩股股份作為押記，以確保可償還拖欠呈請方的逾4.7億元債項，大地則透過5間海外註冊公司，共持有54.6%的南海控股股份。于亦提交南海的會計報告，以證明其持有的股權市值6.54億元。不過呈請方指于於早前，亦曾被招商銀行追討4.19億元欠款，于亦同是以大地控股的股份作押記，而且是該案先取得押記令，招行可優先獲得還款。故呈請方指即使該些南海股份市值逾6億元，亦不足以償還上述兩筆欠債。

法官認同，根據招行的押記令，可獲優先還款。根據相關判詞，于現時連本帶利需償還招行4.53億元，而就本案呈請方，于則需償還4.72億元。法官指即使南海的股份確實市值逾6億元，仍然不足以償還兩筆債項。

另外，就南海市值方面，法官指根本沒有足夠財務文件以作證明，而南海財務狀況的公開資料，最新只至2021年，未能證明現時市值。

南海業務不濟 撤上市地位 法官續指，南海於2020年起在主要業務便面臨空前挑戰，其經營的戲院業務於2020年及2021年，分別下跌七成及三成半，其物業發展的收入於2021年則下跌五成。帳戶報告亦顯示於2021年上半年，南海虧損達31億元。南海其後亦被不同債權人民事興訟至集團資產被凍結，南海亦被證監會取消上市地位。據南海的接管人德勤的報告顯示，南海的股份至今無人問津。

法官認為據現時南海的財務狀況，不足以支持于可保證還款。有關于呈交南海的會計報告，法官認同，現時並沒有相關文件支持其說法，因此亦不支持于可保證能夠還款予呈請方。因此綜合而言，法官認為于未有足夠保證可償還債項，最終頒令于破產，並需以彌償性基準支付訟費。案件編號：HCB 6118/2023