醫健：老有所醫：白內障與青光眼的關係

白內障和青光眼是兩種不同的眼疾，他們都有機會影響患者的視力。其實兩者都有相連的關係。特別是一些有急性閉角性青光眼風險的病人，白內障的形成是不能忽視的。急性閉角性青光眼是眼睛的緊急嚴重疾病。發生的時候，患者的眼壓會突然增加。過高的眼球壓力會令到角膜水腫，患者會看見彩虹光或視力變得模糊。眼睛會非常痛楚，患者亦會感到十分頭痛。嚴重者會有作嘔甚至嘔吐的情況出現。過高的眼壓有機會令視神經嚴重受損，即使之後把眼壓降下來，亦會對視力有嚴重的影響。另外過大的眼壓亦會造成眼球結構上的破壞，包括瞳孔擴張，晶體韌帶鬆弛，慢性青光眼和角膜水腫等後遺症。

白內障的形成對於急性閉角性青光眼的風險源於眼睛前房的結構。角膜和虹膜的相遇位置是眼睛的房角，是眼球房水離開眼睛的地方。房水是不斷從睫狀體製造出來，如果房角關上了，房水不能離開眼睛便會累積，增加眼球壓力。在虹膜的後面是晶體，便是白內障形成的地方。當白內障不斷成熟，便會把紅膜推前，使前房和房角變得更狹窄。如果房角完全關上了，便會出現急性閉覺性青光眼的情況。

房角狹窄和有白內障的病人，要預防急性閉角性青光眼的發生，眼科醫生一般會建議他們早點把白內障移除。白內障移除後，放入人工晶體，前房便會變得寬闊，房角亦會打開，從而把急性閉角性青光眼的風險減低。所以眼科醫生會建議市民定期做詳細的眼睛檢查。及早把眼睛的問題找出來，保護視力。

眼科醫生 陳頌恩

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