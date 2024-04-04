一在日港人染甲鏈球菌亡

【本報訊】日本近日爆發甲型鏈球菌感染併發中毒性休克綜合症（STSS）個案，一名港人於當地感染甲型鏈球菌後死亡。當局證實，該名港人曾感染該菌，並引致壞死性筋膜炎，部門會聯絡死者家人了解其詳細情況，並會按既定程序跟進處理相關的人類屍體進口申請。

當局指，甲類鏈球菌可透過飛沫或直接與受感染的呼吸道分泌物接觸而傳播，由該菌引起的壞死性筋膜炎通常影響有傷口和患有糖尿病等慢性疾病的人士，在本港也偶有發生。當局提醒，市民及外遊人士應保持良好個人及環境衞生，並正確處理傷口，預防感染，出現發燒及其他症狀時應盡快求診。

截至2月底 日本378人中招 就上述個案，當局表示，將按既定程序跟進處理相關的人類屍體進口申請，在屍體的運輸、處理及處置的過程中，應根據衞生署、醫院管理局及食物環境衞生署編製的《處理及處置屍體所需的預防措施》中，所界定的風險類別之感染預防措施。

根據日本國立感染症研究數據顯示，截至2月25日，當地今年由甲型鏈球菌感染併發STSS的患者達378人，按年增40%，料今年總數將破紀錄。