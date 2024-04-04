37歲漢染猴疱疹病毒 港首例

【本報訊】一名男子疑因2月在金山郊野公園餵飼野生猴子時遭襲擊，上月發燒、昏迷，證實人類感染B病毒（又稱猴疱疹病毒），衞生防護中心指這是中心接獲的首宗個案。男子情況危殆，中心提醒市民應避免觸摸或餵飼野生猴子，以減低感染病毒的風險。中心又指，該病毒感染曾在美國、加拿大及內地等發生，人傳人情況非常罕見。

該名37歲男子過往健康良好，3月21日因發燒及神智不清被送往仁濟醫院急症室，入院後需入住深切治療部治療，情況危殆。病人的腦脊液樣本經檢測後證實對B病毒呈陽性反應。

曾遭猴子襲擊受傷 衞生防護中心表示，根據病人家屬提供的資料及初步調查，病人於2月下旬曾到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，並曾被猴子襲擊受傷。目前仍在流行病學調查。中心發言人表示，今次是中心錄得的首宗人類感染B病毒病例，但此類個案曾於其他地方如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，而人傳人情況非常罕見。中心強烈呼籲市民應避免觸摸或餵飼野生猴子。

發言人補充，B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的一種野生猴子。受感染的人最初會出現流感樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。