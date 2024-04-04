旅發局擬延續「廟街夜市」

議員倡拓展規模 放寬牌照

對於「廟街夜市」或繼續舉辦，九龍西直選議員梁文廣指出，不少人都認為現時廟街夜市範圍過短，相信有必要考慮拓展夜市規模，又認為廟街現時有部分上了年紀的小販檔主不愁生計，經營攤檔只作日常消遣，部分開業多年仍然售賣一式一樣的產品，他建議當局重推收牌計劃，向自願交還牌照的持牌人發放現金補償，並以投標形式發牌予有興趣創業的年輕人，甚至可以放寬牌照限制容許年輕人一同經營，以推動夜市發展。