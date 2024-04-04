2月農曆新年 零售銷貨總額僅338億

【本報訊】今年2月本港零售業總銷貨價值有338億元，按年微升1.9%；首兩個月按年合計僅上升1.4%。香港零售管理協會表示，消費市道未受惠農曆新年效應，形容增長「不太理想」。協會又引述一項行業調查，指逾70%受訪業界人士預計3、4月生意繼續疲弱，最差者估計生意或按年挫40%，復活節假期的生意更差過疫前80%。經營環境不理想，但協會發現不少業主仍向租戶要求加租，有商戶被要求加租30%，協會擔心內憂外患令小商戶更難生存，籲業主共度時艱。

按類別分析，今年首兩個月的酒類飲品及煙草銷貨價值升幅最高，達68.8%；其次為升21.7%的藥物及化妝品；書報、文具及禮品則漲20.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升8.8%；服裝亦上升7.8%。不過，首兩個月新鮮蔬果的銷貨價值按年下跌25.5%；其次25.1%的電器等耐用消費品；中藥則挫21.9%；燃料亦跌14.5%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，2月整體零售銷售表現未受節日帶動，僅糕點、衣物、鞋類等銷售在2月錄得逾20%的增長，但旅遊相關零售類別帶動少，例如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售更較剛通關的情況差3.6%。港府亦指兩月合計的升幅輕微，展望更多盛事舉辦後，訪港旅遊業將進一步恢復並惠及零售業，不過，當局亦指市民和旅客的消費模式轉變會繼續帶來挑戰。

剛過去的復活節，本港消費市道慘淡，謝邱安儀亦指3月零售業生意會按年下跌，尤其專做遊客的商戶，最嚴重按年跌40%，港人紛在復活節外遊及北上、加上內地並非假期，本地消費疲弱，僅部分售賣冷氣機等消暑商品因為天氣熱而受惠，近80%商戶均稱生意較去年復活節差，若與2018年比較，最多或有60%至80%的跌幅。她提到，去年4月中政府派發首階段的消費券，而今年已沒有相關的安排，相信跌勢會更嚴重。

謝太談到商戶的困境，指有會員反映業主在市道不振下仍加租，部分在去年第3季已開始加，大部分加幅為雙位數，甚至加租30%，而很多尚未加租店舖亦獲悉將加租平均14%。她強調，市場環境疲弱下，業主再加租只會令零售業更難生存，許多商戶已宣布結業或減舖，促業主與業界共度時艱。

平均加租14% 協會籲業主共度時艱 至於本港將舉辦多場盛事，零售管理協會執行總監羅振邦透露，半數受訪會員認為，盛事有改善人流，但指人氣能否有效轉為財氣，以及會否只令部分地區受惠，港府需要思考如何刺激整體的消費氣氛，增加過夜旅客數字更重要。